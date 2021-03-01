Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor
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Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

01.03.2021 08:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:14
Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

Ali Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

Ali Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

Albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için izin vermediğini söyleyen Ali Kocatepe, konuyla ilgili OdaTV'ye açıklama yaptı. Konunun iki yıl öncesine dayandığını söyleyen Kocatepe, şöyle konuştu:

"2 yıl önce Kelebek'in manşetinde bir haber... Nükhet Duru düetler albümü yapıyor ve benim üç bestem bu albümde yer alacakmış! 'Melankoli', 'Ben Sana Vurgunum' ve 'Benimsin Diyemediğim'. Kendi bestelerimin de içinde olduğu bir projeyi, gazete haberi aracılığıyla öğreniyorum. Yine, 'Ali'yi haberdar etmeye gerek yok. Kabul ettiririm' düşüncesi. Ben tepki gösterince bin tane özür, gözyaşı... Mesajlar... Son bir fırsat verdim, 'Şarkılarımı kimlerle okuyacaksan benimle paylaş' dedim. Her şey bittikten sonra ortaya çıktı. Sonunda albüm bu üç şarkı olmadan çıktı. Şimdi bu belgesel aracılığıyla benden intikam almaya kalkıyor. Bu neyin kini, bu neyin öfkesi! Bana yazdığı utanç verici mesajlar telefonumda duruyor."

Kaynak: Hürriyet

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