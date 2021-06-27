Ali Kocatepe kimdir? Ali Kocatepe kaç yaşında, nereli? Ali Kocatepe biyografisi!

"Böyle Yazmış Yaradan" adlı ilk plagını 1968 yılında doldurdu. İstanbul'a gelerek Temmuz 1973'te kendi yapım firması 1 Numara Plakçılık'ı kurdu. Peki, Türk besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı olan Ali Kocatepe kimdir? Ali Kocatepe kaç yaşında, nereli? Ali Kocatepe mesleği nedir? Ali Kocatepe hayatı ve biyografisi nedir?

1 Numara Plakçılık'ı kurmuş olan Kocatepe, hâlen sahne performanslarını ve yapımcılığını sürdürmektedir. Peki, Türk besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı olan Ali Kocatepe kimdir? Ali Kocatepe kaç yaşında, nereli? Ali Kocatepe mesleği nedir? Ali Kocatepe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ KOCATEPE KİMDİR?

Ali Kocatepe (d. 25 Şubat 1947, İzmir), Türk besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısıdır.

Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu'nu 1974 yılında bitirdi. "Böyle Yazmış Yaradan" adlı ilk plagını 1968 yılında doldurdu. İstanbul'a gelerek Temmuz 1973'te kendi yapım firması 1 Numara Plakçılık'ı kurdu. Ses sanatçısı Aysun Kocatepe ile 1985 yılında evlendi ve İlkyaz adlı bir kızları oldu. 1 Numara Plakçılık'ı kurmuş olan Kocatepe, hâlen sahne performanslarını ve yapımcılığını sürdürmektedir.

ESERLERİNDEN BAZILARI

Kendi Sesinden;

Sanatçı Ali Kocatepe'nin Kendi sesinden yayımlanan bazı yapıtları;

• Yeni Bir Dünya İstiyorum (1970)

• Akdeniz Çocukları (1973)

• Hey Gidi Dünya Hey (1974 1.Toplu İğne Beste Yarışmasında aldığı 31 puanla aynı puanı alan Erol Evgin ile birlikte üçüncülük)

• Heyamola (1983-Sezen Aksu ve Coşkun Demir ile birlikte Mavi Yolcular isimli grup oluşturularak icra edilen bu şarkı, Eurovision Yarışması Türkiye elemelerinde çok tutulmasına rağmen finalde ilk üçe dahi girememişti. Çıkarılan 45´lik ise Hey Dergisince yılın 45´liği seçildi.)

• Kordon Boyu Faytonlar (1993-Aysun Kocatepe ile birlikte)

Söylenen Eserleri;

Yaptığı şarkılar kadar yazdığı sözler ve yaptığı besteler çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. Başka sanatçılar tarafından seslendirilen en popüler yapıtları:

• Neler Neler Oldu (1977-Gökben)

• Diridahdar (1977-Gökben)

• Canın Sağolsun (1977-Gökben)

• Bu Ne Biçim İştir (1977-Gökben)

• Nerelerdeydin (1977-Aylin Urgal)

• Dostluğa Davet (1978-Modern Folk Üçlüsü-Nükhet Duru)

• Melankoli (1978-Nükhet Duru)

• Ben Gene Sana Vurgunum (1978-Nükhet Duru)

• Dönme Dolap (1981-Ayşegül Aldinç-Modern Folk Üçlüsü)

• Meskenim Dağlar (1984-Sezen Aksu, 1996-Mahsun Kırmızıgül)

• Küçük Bir Aşk Masalı (1985-Sezen Aksu-Özdemir Erdoğan)

Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada sayısız ödül aldı. Şen Sazın Bülbülleri ve Medya Medya Nereye adında iki müzikal besteledi. İlk evliliğini 1975'te Fatma Karanfil ile yaptı. İkinci evliliğini 1985´te yaptığı Aysun İnöntepe ile sahne çalışmalarını ve müzik yapımcılığını sürdürüyor. 1990 yılında Aysun Kocatepe'den İlkyaz adında bir kızı oldu.

2006´da Ali Kocatepe, 41 yıllık çalışmalarından derlediği 26 şarkıyı bir albümde toplayarak dinleyicilerinin beğenisine sundu. Müzik Dünyamızda olarak yüzlerce şarkıya ve albüme imza attı. Sanatçı 1974'te Türkiye'nin ilk festival şarkısı olan Antalya'ya Koş şarkısını Antalya Altın Portakal Film Festivali için besteledi.

ALBÜMLER

• 41 Kere Maşallah (26 Mayıs 2006)

KİTAPLARI

• "Hey Gidi Dünya Hey (Anılarla Piştim, Şimdi Demleniyorum)", Anı, Doğan Kitap, İst. 2011.

ÖDÜLLERİ

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü