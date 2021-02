Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Ali Kemal Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

ALİ KEMAL ÖZCAN KİMDİR?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Tunceli'nin Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976),lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalışmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.

Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999'da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006'da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Tunceli Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.