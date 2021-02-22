Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

22.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:40
Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Ali Kemal Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Ali Kemal Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

ALİ KEMAL ÖZCAN KİMDİR?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Tunceli'nin Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976),lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalışmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.

Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999'da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006'da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Tunceli Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Onur Akay Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Kemal Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 08:40:33. #1.14#
title