Ali Kemal Özcan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı gizli görüşmenin perde arkasını anlattı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın aktardığına göre, Abdullah Öcalan'ın mektubunu açıklayan Ali Kemal Özcan, İmralı'ya son bir haftada iki kez gittiğini ve ikinci görüşmesinin davet sonucu olduğunu söyledi. Özcan, Bülent Arınç'ın kendisini görüşme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdüğünü söyledi.

Nagehan Alçı, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü söyleyen Ali Kemal Özcan ile yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

Ali Kemal Özcan, Nagehan Alçı'ya şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır derdimi anlatmaya çalışıyorum Nagehan Hanım. Ben bu örgütü ve Öcalan'ı çalışıyorum ve bu yapıyı çok iyi biliyorum. Başkan Erdoğan'a bir ulaşsam kendisini 15 dakikada ikna edeceğimi düşünüyordum hep. 10 gün kadar önce Bülent Arınç'a ulaştım, kendisine anlattım. Sayın Arınç beni aldı ve Başkan Erdoğan'ın yanına götürdü. O görüşmede Sayın Hakan Fidan da vardı."

Özcan, "Nasıl geçti? Neler konuştunuz? Öcalan'ın ruh hali ve havası nasıldı?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Abdullah Öcalan şu an Türkiye'ye komplolar kurulduğuna inanıyor. 7 Şubat 2012 krizinden başlıyor. O hadiseye 'Narkoz komplosu' diyor. İkinci olarak 17-25 Aralık 2013 darbe teşebbüsünü sayıyor. Sonra 15 Temmuz'u uzun uzun anlatıyor. Dördüncü olarak da son dönemi alıyor."

Özcan'ın aktardığına göre teröristbaşı Öcalan "'Erdoğan'ın yenilmemesi ve yıkılmaması gerekiyor. Hem Türkiye'nin hem de Kürtlerin yararına olmaz bu durum" diye konuşuyor.