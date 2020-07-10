Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz nereli, neden öldü?
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Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz nereli, neden öldü?

Ali İsmail Kokmaz, Taksim Gezi Parkı olayları sırasında uğradığı darp nedeniyle hayatını kaybetti. Hatay'da dünyaya gözlerini açan Ali İsmail, Gezi Eylemleri sırasında Eskişehir'de okuyordu. Katıldığı eylemlerin dönüşünde üst üste uğradığı darp nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmiştir. Peki, Ali İsmail Korkmaz davası sonuçlandı mı?

Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz nereli, neden öldü?
10.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:31

Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp tüm ülkeye yayılan eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bunların arasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz da yer alıyordu. Korkmaz, eğitim gördüğü Eskişehir'de katıldığı eylemler sırasında uğradığı şiddet sebebiyle 10 Temmuz 2013 tarihinde vefat etti. Ali İsmail Korkmaz nereli?

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 18 Mart 1994'de Hatay'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ekinci Nevzat Ceylan İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi'nde orta öğrenimine başladı. Liseden mezun olup Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Ali İsmail Korkmaz, çevresinde doğa, insan ve hayvan sevgisiyle dolu bir genç olarak bilinirdi. Bu özellikleri Ali İsmail'in Taksim Gezi Parkı olaylarına katılması için yeterliydi. Ağaçların kesilmesine karşı başlayan protestolara destek amacıyla Eskişehir'de yapılan Gezi Direnişi eylemlerine katıldı. Bu eylemleri bastırma sırasında Ali İsmail, eli sopalı kişilerce birden çok defa olmak üzere darp edildi.

Ali İsmail, darp edilmesinin ardından gittiği hastanede tedavi göremedi. İlk müdahale ancak 20 saat sonra yapıldı ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç üniversite öğrencisi 38 gün boyunca komada kaldı. 10 Temmuz 2013'de ise Ali, hayatını kaybetti. Olanların sonrasında Ali İsmail'in ölümü Eskişehir'de protesto edildi ve heykeli dikildi.

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASI

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak 5'i tutuklu 8 sanık hakkında "suç kastıyla kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 21 Ocak 2015 tarihinde görülen davada bir kişi 'kasten ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası geleceğine etkisi göz önüne alınarak 10 yıl 10 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık polis memuru ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, aynı gerekçeyle, 10 yıl hapisle birlikte tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi. 3 isim de yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaları suç yardım düzeyinde kaldığı için 3 yıl 4 aya indirildi. Diğer polis memurları delil yetersizliğinden beraat etti.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivillerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

ALİ İSMAİL KORKMAZ'IN ARDINDAN

Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi sonrasında başta Hatay olmak üzere birçok şehirde protesto eylemleri düzenlendi. Eskişehir'de heykeli dikilen Ali İsmail için Fenerbahçe taraftarı, adına bir marş düzenledi ve birçok maçta bu marşı seslendirdiler.

Kadıköy Belediyesi tarafından Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak'ta bulunan eski bir otopark alanı, parka dönüştürülerek Ali İsmail Korkmaz'ın adı verildi.

1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Niğde Kemerhisar'da Ali İsmail Korkmaz Hatıra Ormanı yapıldı.

Hatay Samandağ Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan bir köprüye Ali İsmail Korkmaz adı verildi.

Korkmaz ailesi, kurdukları Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile öğrenciye, yaşlılara, doğaya, hayvanlara, sanatçıya, esnafa ulaşan etkinlikler yaptı ve öğrencilere burs sağladı.

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