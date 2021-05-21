Ali İnci'den Başkan Özen'e ziyaret
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Ali İnci'den Başkan Özen'e ziyaret

Ali İnci'den Başkan Özen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, AK Parti Sapanca İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akçay, AK Parti Sapanca İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Enes Serdar, belediye meclis üyelerini makamında ağırladı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, gündem hakkında istişarelerde bulundu. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci; " Bugün Sapanca Belediye Başkanımızı ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Değerli başkanımız ile birlikte hasbıhal ettik. Çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldık. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "AK Parti 25. Dönem Sakarya Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Ali İnci'yi belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci'ye şilt takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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