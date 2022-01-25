Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz için Ali İhsan Yavuz kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Ali İhsan Yavuz hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali İhsan Yavuz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, 7.Olağan kongre sonrasında yeniden Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ALİ İHSAN YAVUZ KAÇ YAŞINDA?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da doğmuştur. 53 yaşındadır.

ALİ İHSAN YAVUZ NERELİ?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu.

ALİ İHSAN YAVUZ MESLEĞİ NE?

AK Parti Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, 7.Olağan kongre sonrasında yeniden Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

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