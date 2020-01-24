24.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:10

AK Parti'de iki dönem milletvekilliği yapan Ali İhsan Merdanoğlu "Türkiye'nin kazanması lazım. İnşallah her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti. Gündemi hareketlendiren gelişme sonrası vatandaşlar Ali İhsan Merdanoğlu kimdir? AK Parti'den istifa eden Ali İhsan Merdanoğlu kimdir, sorularının yanıtlarını aradı. İşte Ali İhsan Merdanoğlu biyografisi!

ALİ İHSAN MERDANOĞLU KİMDİR?

Ali İhsan Merdanoğlu, 24 Mart 1963'te Diyarbakır Bismil'de doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Zahide'dir.

Çiftçi ve İş Adamı; Lise mezunu.

Ticaret ve çiftçilik ile uğraştı. GÜNSİAD ve BİSİAD kurucu üyeliği ve yönetim kadrolarında görev yaptı. Bismil Birlikspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

22. Dönem Diyarbakır Milletvekili. Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Merdanoğlu, evli, 5 çocuk babasıdır.

Ali İhsan Merdanoğlu

ALİ İHSAN MERDANOĞLU İMZASI BULUNAN KANUN TEKLİFLERİ

ALİ İHSAN MERDANOĞLU İMZASI BULUNAN MECLİS SORUŞTURMA ÖNERGELERİ

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