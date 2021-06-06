Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi olan Ali Fatinoğlu, Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve eski Galatasaray başkan adayıdır. Peki Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi olan Ali Fatinoğlu, Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve eski Galatasaray başkan adayıdır. Peki Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

ALİ FATİNOĞLU KİMDİR?

Ali Fatinoğlu, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Ataköy Muhittin Üstündağ okulunda okuyan Fatinoğlu, Bakırköy Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuş ve master yapmıştır.
Ali Fatinoğlu'nun ilk iş deneyimi, Teftiş Kurulu sınavını kazanarak Anadolu Bankası'nda Mali Tahlil ve Ekonomik Araştırmalar biriminde uzman yardımcısı olarak çalışmak oldu. İkinci işi ise, Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde Hamidiye Suları başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmeleri oldu. 1 Haziran 1988 tarihinde İGDAŞ, Deniz Otobüsleri, Metro, Halk Ekmekler, Asfalt Fabrikası, Beton Fabrikası, İstanbul İmar LTD., gibi bütün bu şirketlerin hepsinin sorumluluklarını oluşturan grubun başına getirildi.

26 yaşındayken, ismi "Altın çocuk" olarak anılan Ali Fatinoğlu, 6 aylık bir süreç içerisinde 8 tane belediye şirketini kâra geçirdi. 1 Haziran 1989 tarihinde yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile devlet işlerinde çalışmama kararı aldı. İstanbul Birinciliği Aldı Siyasete ANAP Bakırköy ile atılan; Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi'nin torunu olan Ali Fatinoğlu, Bakırköy Kart projesini çıkardı.

2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi oldu.

Ağabeyi ile 30 yıl önce kurduğu firması ile 4 ayrı sektörde dünya markası olmuştur. 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding'in ortağıdır.

Londra Borsası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜKONFED) ortak yaptıkları çalışma sonunda 2013-2016, Türkiye'nin en parlak 100 firması belirlenmiş ve Ali Fatinoğlu'nun firması 57'nci seçilmiştir. 1987 yılında Fatinoğlu Holding'in temellerini atan iki kardeşten biri olan Ali Fatinoğlu İstanbul Bakırköy'den Belediye Başkan Adayı olmuştur. İstanbul Beylikdüzü'nde 6 adet, Elazığ'da 3 adet fabrikada üretim yapıyor. Macaristan Budapeşte'de ve İtalya Brescia 'da 2 ayrı şirketleri çalışıyor. Fatinoğlu Holding Elazığspor'a sponsor oldu ve Elazığspor'un yeni ismi Sanica Boru Elazığspor oldu.

Fatinoğlu aynı zamanda Galatasaray yönetim kurulu üyesidir.

Ali Fatinoğlu'nun babası Abidin Nesimi Fatinoğlu'dur. Yazar, düşünür olan Abidin Nesimi aslen Bingöl Kiğı İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. 4 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiştir. Ali Fatinoğlu baba tarafından aslen Bingöl'lüdür.

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Ali Fatinoğlu kimdir? Eski Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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