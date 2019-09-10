Ali Babacan sene sonuna kadar yeni parti kurmak istediklerini açıkladı
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıkladı
10.09.2019 09:45
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıkladı.
Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com