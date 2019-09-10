Ali Babacan sene sonuna kadar yeni parti kurmak istediklerini açıkladı

Ali Babacan sene sonuna kadar yeni parti kurmak istediklerini açıkladı

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıkladı

10.09.2019 09:45
Ali Babacan sene sonuna kadar yeni parti kurmak istediklerini açıkladı

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıkladı.


Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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