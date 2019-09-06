Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı söylenen Birol Aydemir kimdir?

06.09.2019 11:32

Altaylı, Habertürk'te yayınlanan yazısında, Birol Aydemir'in, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğunu ilan eden Ali Babacan'ın sağ kolu olacağını iddia etti. Birol Aydemir kaç yaşında, nereli? Birol Aydemir eşi, hayatı…

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

Siyasetçi Aydemir, 1966 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

Birol Aydemir, 1987'de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009'da Washington Büyükelçiliğinde de Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Aydemir, 2011 yılında TÜİK Başkanlığına getirildi ve 5 yıl bu görevi sürdürdü.