Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek
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Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

12.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:54
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İngiliz haber ajansı Reuters'a; Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanabileceğine inanmadığını söyledi. Babacan, "Güçlü kanaatimiz, sorunları çözemeyecekleri ve sorunların daha da büyüyeceğidir" dedi.

AK Parti'den ayrılarak geçtiğimiz Mart'ta DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, İngiliz ajans Reuters'a konuştu. Babacan, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimini hedef aldı. Türkiye'de işlerin gidişatı konusunda endişeli olduğunu ifade eden Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanamayacağını öne sürdü.

Babacan, şu açıklamaları yaptı:

"İşlerin gidişatı konusunda üzgünüz ve çok endişeliyiz; çünkü ülke için kaçırılan fırsattan ve Türkiye'nin içine girdiği durumdan dolayı üzgünüz, bu kötü delik, kötü yönetim yüzünden.

"ŞEFFAFLIK YOK"

Döviz müdahalelerine baktığınızda şeffaflık yok. Son iki yıldır devlet bankaları aracılığıyla büyük müdahaleler yapıldı ve bu çok korkutucu… 130 milyar doların üzerinde döviz müdahalesi yapıldı. Çok büyük bir bedel ama ne oldu? Hâlâ tekrar tekrar bir kur krizi. Yani bir rasyonellik eksikliği ve bir kişinin içgüdüleri, duyguları ve kişisel inançları var. Bu çok tehlikeli bir plan.

"SİYASİ REVİZYON OLMALI"

Kapsamlı bir siyasi revizyon olmalı. Hukuk alanındaki sorunları çözmemiz lazım. Türkiye'nin tekrar bir hukuk devleti olmasını sağlamamız lazım. Hükümetin de Anayasa'ya, mahkeme kararlarına ve parlamentoya saygı göstermesi lazım. Bunlar olmazsa, ne yaparsanız yapın ekonomi tarafı bir faydası olmaz

"KANAATİMİZ, SORUNLARIN DAHA DA BÜYÜYECEĞİDİR"

Ülkenin Erdoğan yönetimi altında toparlanacağına inansaydık, bu partiyi kurmazdık. Güçlü kanaatimiz, sorunları çözemeyecekleri ve sorunların daha da büyüyeceğidir"

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