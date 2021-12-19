Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

DEVA Partisi'nin İstanbul Kadıköy ilçe kongresinde konuşan Genel Başkan Ali Babacan'ın partililere yönelik konuşmasında kullandığı ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BABACAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara yönelik ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" ifadesini kullanan Ali Babacan'ın konuşması büyük tepki çekti.

İLK TEPKİ BAKAN VARANK'TAN GELDİ

Babacan'a ilk yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Babacan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak Twitter hesabından çok sert ifadeler kullandı. Varank paylaşımında, ''Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" dedi.

İşte o paylaşım;

TWITTER'DA TT OLDU



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinedeki bakanlara yönelik sözleri sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Babacan'a yönelik tepki yorumlarının art arda gelmesi sonrasında "#HaddiniBilBabacan" etiketi de kısa sürede Twitter'da TT oldu.

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