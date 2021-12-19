Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru - Haberler
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Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin İstanbul Kadıköy ilçe kongresinde yaptığı açıklamalar büyük tartışma yarattı. Babacan'ın "Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" sözlerine ilk yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan gelirken "#HaddiniBilBabacan" etiketi de kısa sürede Twitter'da TT oldu.

DEVA Partisi'nin İstanbul Kadıköy ilçe kongresinde konuşan Genel Başkan Ali Babacan'ın partililere yönelik konuşmasında kullandığı ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara yönelik ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" ifadesini kullanan Ali Babacan'ın konuşması büyük tepki çekti.

Babacan'a ilk yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Babacan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak Twitter hesabından çok sert ifadeler kullandı. Varank paylaşımında, ''Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" dedi.

İşte o paylaşım;

Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinedeki bakanlara yönelik sözleri sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Babacan'a yönelik tepki yorumlarının art arda gelmesi sonrasında "#HaddiniBilBabacan" etiketi de kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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