Ali Babacan, koronavirüsü nasıl yakalandığını anlattı: Genel merkezimizdeki yoğun ziyaretçi trafiğinden kaptım DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, katıldığı canlı yayında koronavirüs tedavisi ve hastalığa nasıl yakalandığına ilişkin sorulara cevap verdi. Babacan, enfekte olmasını genel merkez açılışında yaşanan yoğun ziyaretçi trafiğine bağlayarak babasının da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördüğünü anlattı.

Habertürk TV'de 'Açık ve Net' programına katılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Ali Babacan, koronavirüs tedavisine ilişkin son durumu paylaştı.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Babacan, yeni tip koronavirüse nasıl yakalandığı hakkında da açıklamalarda bulundu. "Yakın çevrenizde salgına yakalanan var mıydı, nasıl bulaştığını anlayabildiniz mi?" sorusuna yanıt veren Babacan, virüsü genel merkeze olan yoğun siyasi trafik nedeniyle kaptığını düşündüğünü söyledi.

"SİYASETTE YÜZDE YÜZ KORUMA OLMUYOR"

Babacan, "Bizim genel merkezimiz biliyorsunuz temmuz ayında açıldı ve genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor olsak da yine de yüzde yüz korunma yüzde yüz tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor" diye konuştu.

"ÇEVREMDE İLK BEN HASTALANDIM"

Ali Babacan, şöyle konuştu: "Aslında yakın çevremde kimse yoktu ilk ben hastalandım diyebilirim. Ancak şöyle oldu genel merkezimize çok yoğun ziyaretçi trafiği var, siyasette koruma çok zor. Ancak şöyle oldu; bizim genel merkezimiz biliyorsunuz temmuz ayında açıldı ve genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor olsak da yine de yüzde yüz korunma yüzde yüz tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor. Çünkü siyaset ne de olsa insan insana temasla yürüyen bir iş. Biz bir de teşkilatlanıyoruz biliyorsunuz. Şu ana kadar 81 ilin 71'inde il başkanı görevlendirdik. 922 ilçenin 283'ünde ilçe başkanı görevlendirdik. Bütün bu teşkilatlanma sürecinde de tabi genel merkezimizin yoğun bir trafiği var ama çok şükür benden başka testi pozitif çıkan olmadı. Genel merkezimizde tek bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Onun da evde tedavisi devam ediyor.

"BABAM YOĞUN BAKIMDA"

Eşim ve çocuğum da hastalandılar ama ilk bir haftada atlattılar. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Diğer oğlum da Boston'daydı bu süreçte. Kayınpederim tedavi görüyor. Babam hastanede yoğun bakımda. O da nereden nasıl kaptı bilemiyorum. Bizim ailede biraz var. Ankara zaten zor bir tablo gösteriyor. Yoğun bakımların çoğu dolu. Ankara'da vaka sayısı çok yüksek. Babamın durumunun kontrol altında olduğunu söylüyor doktorlar. Değişik bir hastalık, herkesi farklı farklı etkiliyor."