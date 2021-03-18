Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Milletimize saygısızlıktır

HDP'ye kapatılma istemiyle dava açılmasını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açılmasına ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"SAYGISIZLIK"

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" ifadelerini kullandı.

"DÜZENE AYKIRI"

Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.