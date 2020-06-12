Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye'de istikrarsızlığın arttığı dönemde erken seçim olur. Biz 2021-22'de olası seçim için ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan, teşkilatlanmayı tamamlayıp seçimlere en kısa sürede hazır olmak istediklerini belirterek, "Malum, Türkiye'nin siyasi takvimi öngörülemez. Normalde seçimler 2023 Haziranı'nda ama Türkiye'de istikrarsızlığın arttığı dönemde erken seçim olur." dedi. Babacan, olası erken seçim tarihiyle ilgili ise, "Biz 2021-22'de olası seçim için ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve önemli bakanlıklar üstlenen Ali Babacan, bu yıl 9 Mart'da Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kurdu. Partinin kuruluş amacında "kuvvetler ayrılığı", "yargının tarafsız ve bağımsızlığı", "evrensel değerler çerçevesinde temel insan hakları", "ifade ve basın özgürlüğü" "hesap verebilirlik" gibi ilkelerin oluşturulacağı bir Türkiye ideali tanımlandı.

"İKTİDARLA SİYAH VE BEYAZ KADAR FARKLIYIZ"

Babacan, Reuters ile yaptığı söyleşide mevcut iktidardan farklarını, "Siyah ve beyaz ne kadar farklıysa biz de iktidardan o kadar farklıyız. Yönetim tarzı, kendini hukukun anayasanın üstünde gören bir tarz. Biz öncelikle hukuk kurallarını önemseyen bir partiyiz. Özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüyle ilgili fiili durum oluşturuluyor. Sadece dava hapis süreçleri değil işlerini kaybeden gazeteciler, diğerleri rahat yazıp çizememeye başlıyor" diye açıkladı.

Babacan, ifade ve basın özgürlüğü gibi alanlarda sıkıntılar olduğunu kaydederek, sosyal medyayla ilgili yasa teklifi hazırlığının da yeni sıkıntı alanı olabileceğini vurguladı. Yönetim sistemi açısından güçler ayrılığının değil güçler birliğinin benimsendiğini, yargı ve parlamentonun tamamen yürütmenin direktifleri altına girdiğini savunan Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve güçler ayrılığını desteklediklerini vurguladı.

"SİSTEMİN 2023'E KADAR DAYANMA İHTİMALİ ZAYIF"

Babacan, "Bu sene Ekim-Kasım gibi erken seçim olma ihtimali ne kadar zayıfsa Haziran 2023'e kadar sistemin dayanması ihtimali da o kadar zayıf. Biz 2021-22'de olası seçim için ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi ve ekledi:

"İktidar halen işleri düzeltebileceğini zannediyor. Bu sene yapılabilecek seçim cumhurbaşkanlığı görev süresini 2.5 yıl kısaltacak. Bunu ne kadar arzu ederler emin değilim. Erken seçimi ne tetikler? İttikaf bozulursa, ki küçük ortağın erken seçimi tetikleme gibi bir durumu var, ya da ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal şartları iktidarı çok zorlayabilir. İktidarın siyasi meşruiyeti kalmaz. Şartlar onları seçime zorlayabilir."

Babacan, şu anda ittifak için hiç bir kesimle görüşmeleri olmadığını belirtti ve yasalar çerçevesinde kurulmuş bütün siyasi partilerle diyalogları olduğunu söyledi.