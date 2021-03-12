Ali Atay kimdir? Son Yaz Ali Atay kaç yaşında?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Savcı Selim Kara rolüyle karşımıza çıkan Ali Atay kimdir? Son Yaz Ali Atay kaç yaşında? Ali Atay nereli, mesleği nedir? Ali Atay hayatı ve biyografisi nedir?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Savcı Selim Kara rolüyle karşımıza çıkan Ali Atay kimdir? Son Yaz Ali Atay kaç yaşında? Ali Atay nereli, mesleği nedir? Ali Atay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİATAY KİMDİR?

Dursun Ali Atay (d. 20 Nisan 1976, Rize), Türk oyuncu, müzisyen ve film yönetmenidir.

20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de doğdu. 1999'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut'u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen ve Star Tv'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

2014 Haziranında ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. ATV'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır.

2017'de BluTV üzerinden yayınlanan Türkiye'nin ilk online dizisi Masum da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle baş rolü paylaşmıştır. Yusuf Komiser karakterini canlandırmıştır.] Türkiye'nin 90. Akademi ödülleri için aday gösterdiği Ayla filminde Ali Astsubay karakterini canlandırmıştır.] Aksiyon Komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır.] Aynı yıl Nuh Tepesi filminde başrol oynamıştır. 2019 yılında gerçek bi' hikâyeden uyarlanan Türk İşi Dondurma filminde rol almıştır. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü filmi vizyona girmiştir.

ÖZEL HAYATI

2008 senesinde Ebru Cansız ile evlenmiş ancak 2013 senesinde boşanmışlardır. 6 Şubat 2019 tarihinde Hazal Kaya ile evlenmiştir. Fikret Ali adında bir çocuk babasıdır.

FİLMOGRAFİSİ

2021 Son Yaz

2017 - Masum

2017 - The Daughter of War

2015 - Mutlu Ol Yeter

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013 - Ben de Özledim

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun

2010 - Vay Arkadaş (Manik)

2010 - Kılıç Günü (Cenk Kızıltan)

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2009 - Yapma Diyorum

2009 - 40

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon

2007 - İyi Seneler Londra

2007 - Hayat Kavgam

2007 - 2008 - Eşref Saati

2006 - Cemile

2005 - Çeşm-i Bülbül

2005 - Çanta

2005 - O Şimdi Mahkum

2004 - Çınaraltı

2004 - Kırlangıç

2003 - Şansa Bak

2003 - Şapkadan Babam Çıktı

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Artık Çok Geç

1998 - İkinci Bahar

Yönetmen:

2018 - Ölümlü Dünya

2014 - Limonata

Senaryo:

2014 - Limonata

Ödülleri:

2008 – 13.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (İyi Seneler – Londra)

2014 – 19. Sadri Alışık Ödülleri – Ayhan Işık özel ödülü (Sen Aydınlatırsın Geceyi)