Ali Ağaoğlu mal varlığı nedir? Ali Ağaoğlu kaç yaşında? Ali Ağaoğlu adası nerede? Ali Ağaoğlu nereli? Ali Ağaoğlu serveti nedir?

Türk iş insanı Ali Ağaoğlu Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ali Ağaoğlu serveti nedir? Ali Ağaoğlu kaç yaşında? Ali Ağaoğlu nereli? Ali Ağaoğlu mal varlığı nedir? Ali Ağaoğlu adası nerede?

Serveti ile sürekli gündeme gelen Ali Ağaoğlu serveti nedir? Yaşamı ile merak konusu olan Ali Ağaoğlu kaç yaşında? Ali Ağaoğlu nereli? Ali Ağaoğlu mal varlığı ile bilgiler haberimizde yer almaktadır.

ALİ AĞAOĞLU MAL VARLIĞI NEDİR?

Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı "My" konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali AĞAOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

ALİ AĞAOĞLU ADASI NEREDE?

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki iş adamı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu içinde şato bulunan 28 bin dönümü tapulu 90 bin dönüm arazi üzerindeki Çiftlik Adası, 15 milyon dolara (115 milyon 650 bin lira) satışa çıkarıldı.