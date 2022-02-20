Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu - Haberler
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Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

Haberler.com - Magazin
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Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret ederek evini temizlemede yardım etti. İkili daha sonra yatakta yorgunluk pozu verdi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.

"GÖSTER İNGİLTERE'YE YORGAN NASIL TEMİZLENİR"

Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.

Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

YATAKTA YORGUNLUK POZU

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları, paylaşımlara "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

Haberler.com - Magazin

Serel Yereli, Aleyna Tilki, Cinsellik, Magazin, Haberler

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