Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.

"GÖSTER İNGİLTERE'YE YORGAN NASIL TEMİZLENİR"

Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.

YATAKTA YORGUNLUK POZU

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları, paylaşımlara "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

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