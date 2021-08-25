Aleyna Tilki: Sapıksınız, sübyancısınız!

Ünlü popçu Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ateş püskürdü. Tilki, sosyal medya hesabından, " Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında kaleme alınan köşe yazısına sert tepki gösterdi. Ayça Tilki'nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiğinin savunulduğu, hatta "bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" sözlerinin kullanıldığı yazı için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert ifadeler kullanan popçu, "Gizli sapıksınız, sübyancısınız." diye yazdı.

"GİZLİ SAPIKSINIZ!"

Tilki, kardeşine yönelik olumsuz haberlere şu sözlerle tepki gösterdi: "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız,sübyancısınız siz Göz kırpan surat Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Sevinç gözyaşları döken kedi yüzü. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım."

AYÇA TİLKİ KİMDİR?

Popçu Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki 16 yaşındadır. Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki'dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye'de memur, annesi ise özel bir kız yurdu'nun işletmecilik görevini üstlenmektedir.

Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki'si olabilir yorumları yapılmaktadır.

Ayça Tilki aslen Konya Seydişehir'lidir. 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelmiş, burcu Aslan'dır. 2018 yılında annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşanmıştır.

2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu film Ayça Tilki'nin ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği proje olmuştur.

Kaynak: Snob Magazin