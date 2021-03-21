Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...
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Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...

21.03.2021 08:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:26
Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...

Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı "Retrograde" için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi.

Bir dijital platformda yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" adlı dizide rol alan Tilki'ye Demet Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" şeklinde yorum yapmıştı.

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Tilki, Akalın'a üstü kapalı bir gönderme yaptı: "Çok destek gördüm, inanılmaz derecede... Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi."

ARTIK ABLA OLDUM PARA KONUŞAMAM

Aleyna Tilki ayrıca başrolü Cemal Can Canseven'le paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" dedi.

Aleyna Tilki, bir dönem çok samimi olduğu Demet Akalın'ın eleştirilerine üstü kapalı şekilde yanıt verdi.

Kaynak: Hürriyet

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