Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı
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Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı

19.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:42

Aynı gün yaptırdığı koronavirüs testlerinin biri pozitif biri negatif çıkan Aleyna Tilki'nin dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'daki heykeli de karantinaya alındı.

Aleyna Tilki'nin, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıkmıştı. Tilki'nin çıkan haberlerinden sonra dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds esprili bir paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı

Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter hesabından koronavirüs testinin biri pozitif biri negatif çıktığını açıklayan Aleyna Tilki'ye Madame Tussauds olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı!"

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı

AYNI GÜN YAPTIRDIĞI KORONAVİRÜS TESTLERİNDE FARKLI SONUÇLAR ÇIKTI

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz???" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı

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Haber Yorumları (6)
ZAMAZİNGO: Balmumuna yazık..
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MEHMET: Vah vah Bu Haber cok önemli Detayli okuyun Özel kanunla hapisten cikarilan yeralti Mafya Babasi bir partinin genel baskanina tehdidler Savuruyor sanki hic birsey olmamis gibi Davraniliyor Ama Aleyna gibileri gündemden düsmüyor
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45: 40 yildir avciyim boyle tilki gormedim
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