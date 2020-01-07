: Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü

07.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:50

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Tilki, burada ilginç pozlar verdi.

KENDİ DUDAĞINA ÖPÜCÜK

Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Genç popçunun paylaşımı 88 binin üzerinde beğeni alırken, takipçileri "Mankeni daha gerçekçi", "Hangisi gerçek bunların" ve "Sana senden daha çok benziyor" gibi yorumlarda bulundu.

TWİTTER'DAN DA PAYLAŞTI

Öte yandan Aleyna Tilki, aynı fotoğrafları Twitter hesabından "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" notuyla paylaştı.

1 MİLYON 100 BİN TL'YE YAPILDI

Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor.

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