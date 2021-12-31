Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Enes Batur'un Youtube kanalında Tatsız Gerçekler serisine konuk oldu. Sorulara cevap verilmemesi halinde acı tatların yenmek zorunda kalındığı program formatında ünlü fenomen tarafından Aleyna Tilki'ye "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusu soruldu.

"JUSTİN BİEBER BANA YÜRÜDÜ"

Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek isteyerek Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti.

İlk başta Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, kalktıktan sonra iki kızın onunla fotoğraf çektirmek istediğini görünce olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını barmenden aldığını açıkladı.

Justin Bieber

SAPLANTILI HAYRANINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Dün akşam konser veren Aleyna Tilki, sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken saplantılı hayranı da evine girmeye çalıştı. Büyük bir korku yaşayan şarkıcı, saplantılı hayranından şikayetçi oldu. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ifade verdi. Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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