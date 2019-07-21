Aleyna Tilki Bodrum'da sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi

Son günlerde adı ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu ile aşk dedikodularına çıkan Aleyna Tilki, Bodrum'da sevgilisi olduğu iddia edilen bir erkekle görüntülendi.

YAKALANDILAR

Tatil için Bodrum'a giden 19 yaşındaki popçu, iki erkek ve bir kız arkadaşıyla denizde doyasıya eğlenirken objektiflere yakalandı.

KİLOLARINDAN DOLAYI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yeşil bikinisi görüntülenen ve kilolarıyla eleştirilerin hedefi olan Tilki, bu kez siyah bikinili ve fit vücuduyla dikkat çekti.

SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Takvim'in haberine göre, Deniz keyfinden sonra geceyi bir kulüpte arkadaşlarıyla eğlenerek geçiren Aleyna Tilki'nin yanındaki erkekle samimiyeti de yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.

MEKANDAN BİRLİKTE AYRILDILAR

Kulüpte samimi halleriyle dikkat çeken Aleyna ile yanındaki gizemli erkek arkadaşı, mekandan sabaha karşı birlikte ayrıldı.