Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
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Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik

Aleyna Tilki'nin Filozof Atakan'la tanışmak istemesinin ardından Atakan, Tilki'ye "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt vermişti. Aleyna Tilki, Atakan'ın bu cevabı ve tavırları karşısında sessiz kalmayıp "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." dedi.

21.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:18
Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik

Filozof Atakan ile arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. "Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a genç sarkıcı "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.

10 yaşındaki , 'nin son günlerdeki popüler ismi. 5 ayda okuduğunu söylediği 250 kitap, felsefe üzerine yaptığı konuşmalar, cumhurbaşkanı olma hedefi ve anne-babasına karşı tavırlarıyla neredeyse yaptığı her hareket, söylediği her söz gündem oluyor.

ALEYNA TİLKİ-ATAKAN POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Tilki'nin kendine çağrısına olumsuz yanıt veren Atakan'a cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kristal çocuklar bi şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, dün Atakan'la ilgili yaptığı paylaşımda "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" ifadelerini kullanmıştı. Atakan ise Erol Köse'nin sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda "Neler dinliyorsun?" sorusuna "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" cevabını vererek Aleyna Tilki'yi bir nevi geri çevirmişti.


Haber Videosu

: Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
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HABER YORUMLARI (18)

  • -AKSARAY''LI :
    Şehitlerimizin olmasının umurlarında olmaması, ekonomik sıkıntıların olması insanlarımızın problemlerini anlamışız gibi tüm işi gücü bitirdik aleynayı atakanı konuşur olduk. çoluk çocuğu istismar etmeyin lütfen
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  • BEN YAPIYOM SEN YAPMA :):
    :) kendi fen labaratuvarından magazin ve zekadan çok görselliğin yansıtıldığı hayatı seçmiş çocuğa akıl veriyor. ee madem öyle sende kurtul o hayattan, ayrıca o çocuğu maalesef helak edecekler keşke sadece bilmesi gerekenelr bilseydi sağlıklı bir öğrenim görseydi
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  • KİMSENİN BOŞ YAPACAK BOŞLUĞU YOK:
    hiç düşünmeden cevap verecek olsak çok mantıklı yazmışsın ama biraz düşününce çok saçma, aleyna pop şarkıcı popülelizmin temel taşlarından, çocuk ise pop şarkıcı değil olmak gibi bir niyeti de yok ama haberlere göz attığın zaman göreceksin ki yapacak haber olmadığı için atakanın sümüğünün rengini dahi paylaşırlar haber diye bu bir kapasite meselesi değil sadece geriden bakmakla ilgili
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  • XXX:
    Aleyna sen aklını önce kendin için kullanır mısın?. . . . bunu başarabılırsen akıl dağıtırsın. . . .
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