Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
Aleyna Tilki'nin Filozof Atakan'la tanışmak istemesinin ardından Atakan, Tilki'ye "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt vermişti. Aleyna Tilki, Atakan'ın bu cevabı ve tavırları karşısında sessiz kalmayıp "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." dedi.
Filozof Atakan ile Aleyna Tilki arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. "Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a genç sarkıcı "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.
10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin son günlerdeki popüler ismi. 5 ayda okuduğunu söylediği 250 kitap, felsefe üzerine yaptığı konuşmalar, cumhurbaşkanı olma hedefi ve anne-babasına karşı tavırlarıyla neredeyse yaptığı her hareket, söylediği her söz gündem oluyor.
ALEYNA TİLKİ-ATAKAN POLEMİĞİ SÜRÜYOR
Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Tilki'nin kendine çağrısına olumsuz yanıt veren Atakan'a cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kristal çocuklar bi şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar."
NE OLMUŞTU?
Aleyna Tilki, dün Atakan'la ilgili yaptığı paylaşımda "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" ifadelerini kullanmıştı. Atakan ise Erol Köse'nin sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda "Neler dinliyorsun?" sorusuna "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" cevabını vererek Aleyna Tilki'yi bir nevi geri çevirmişti.
Haber Videosu: Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
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anam sen akıl verme. tamam anladık. sende çok zekisin. yazık o beynineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şehitlerimizin olmasının umurlarında olmaması, ekonomik sıkıntıların olması insanlarımızın problemlerini anlamışız gibi tüm işi gücü bitirdik aleynayı atakanı konuşur olduk. çoluk çocuğu istismar etmeyin lütfenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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:) kendi fen labaratuvarından magazin ve zekadan çok görselliğin yansıtıldığı hayatı seçmiş çocuğa akıl veriyor. ee madem öyle sende kurtul o hayattan, ayrıca o çocuğu maalesef helak edecekler keşke sadece bilmesi gerekenelr bilseydi sağlıklı bir öğrenim görseydiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hiç düşünmeden cevap verecek olsak çok mantıklı yazmışsın ama biraz düşününce çok saçma, aleyna pop şarkıcı popülelizmin temel taşlarından, çocuk ise pop şarkıcı değil olmak gibi bir niyeti de yok ama haberlere göz attığın zaman göreceksin ki yapacak haber olmadığı için atakanın sümüğünün rengini dahi paylaşırlar haber diye bu bir kapasite meselesi değil sadece geriden bakmakla ilgiliYayından Kaldır
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TAMAM BOŞ YAPMYNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tamam işte kendini senden ve senin gibilerden korumuş ne güzel.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Aleyna sen aklını önce kendin için kullanır mısın?. . . . bunu başarabılırsen akıl dağıtırsın. . . .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Ufacık çocukla polemiğe girdiğin için senin zeka yaşından şüpheliyim Aleyna. . . .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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O kendini korur da bizi senden kim koruyacakCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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ALEYNA O ÇOCUĞUN ZEKA IQ SEVİYESİ SENDEN ÜSTÜN BENCE HİÇ POLEMİĞE GİRMECevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır