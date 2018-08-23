Aleyna'nın Kalbi Burak'a Can Oldu

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın kalbinin nakledildiği Burak Zeybek'in annesi, "Çifte bayram yaşadık." dedi.

Döşemealtı ilçesinde tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada 16 Ağustos'ta bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Genç kızın kalbi 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğeri ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla nakledildi. Aleyna Hatun Budanır'ın böbreğinin bugün başka bir hastaya nakledildiği, kornealarının ise henüz kime nakledileceğinin belirlenmediği öğrenildi.

Kalp nakli yapılan Burak Zeybek'in annesi Müzeyyen Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun geçen yıl temmuz ayında bir anda rahatsızlandığını anlattı. Oğluna kalp yetmezliği teşhisi konulduğunu belirten Zeybek, "Bir yıldır çok üzgündük. Bayramın ilk günü hiç beklemediğimiz bir zamanda nakil haberi gelince kurban etini bırakıp sevinçle hastaneye koştuk. Nakil iyi bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

Organları bağışlanan Aleyna Hatun Budanır'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Zeybek, oğlu taburcu olduktan sonra Aleyna'nın ailesiyle bir araya gelmeyi istediklerini söyledi.

Zeybek, ailece organ bağışı yapma kararı aldıklarını da kaydetti.

Organ naklinin bu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesini beklemediklerini dile getiren Zeybek, "Oğlumla hastaneye hayaller kurarak geldik. 'Anne olur mu olmaz mı?' diye korkuları vardı. Ama hep ona güç verdim. 'Anneciğim içimde his var, çok iyi olacak. Hiç korkma' dedim. Çok mutluyuz, çifte bayram yaşadık. Allah bu mutluluğu herkese göstersin." diye konuştu.

Öte yandan, Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarını teslim edildi. Oldukça üzüntülü olduğu gözlenen Aleyna Hatun Budanır'ın babası Şahimerdan Budanır, kızının tabutuna omuz verdi.

Genç kızın cenazesi bugün Döşemealtı ilçesinde toprağa verilecek.