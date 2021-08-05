Aleyna'nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor
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Aleyna'nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor

Aleyna'nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu ismindeki genç kız, sabah saatlerinde ailesi uyurken bir şey demeden evden çıktı ve bindiği minibüs ile Denizli Otogarına geldi. Genç kızdan bu andan itibaren haber alınamadı. Ailesi, genç kızın yerini bilen veya görenlerin jandarma ya da polise bildirmesini istedi.

Denizli'de dünden bu yana kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Aleyna Altıner'in ardından 18 yaşındaki genç kız Nadire de her yerde aranıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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