Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem görkemli bir düğünle evlendi. Altın taç, kemer, kolyeler ve bileziklerle adeta altından bir gelinlik giyen fenomen, altınları taşımakta zorlandı. Dolarların ve altınların havada uçuştuğu düğünde İbrahim Tatlıses de sahne aldı. Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

"Bugün Ne Giysem" isimli moda yarışmasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle evlendi. Görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran düğüne çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu.

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştır. Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çekmiş, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde rol almıştır.

Müzik kariyerine 2014 yılında "Hastam Çok" adlı şarkısıyla adım atan sanatçı, "Havam Yerinde", "Yak Yak" ve Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının cover'ı gibi parçalarla tanınmıştır.

Aleyna Dalveren, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmiştir. Lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah gösterdiği paylaşımlar nedeniyle 2023 yılında gözaltına alınmış, bu olay medyada geniş yankı bulmuştur. Sanatçının annesi Başak Dalveren de müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren, annesinin "Senelerimi Verir misin" adlı şarkısının klibini yönetmiştir.