Aleyna Çakır ne zaman öldü? Aleyna Çakır öldürüldü mü?

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, 3 Haziran günü Ankara'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti sorusu akıllara geldi. Peki, Aleyna Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Çakır ne zaman öldü?

Aleyna Çakır ne zaman öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asıl adı Sema Esen olan genç kızın, 3 Haziran'da Ankara'daki evinde, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından cansız bedeni bulunmuştu. Çakır'ın kesin ölüm nedeni için otopsi yapıldı ve savcılık konu hakkında açıklamada bulundu. Öncesinde Ümitcan Uygun'un, kız arkadaşı Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medayada paylaşılmıştı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Sema Esen adına sahip olan genç kız, 1999 yılında doğdu. Aleyna Çakır adıyla anılıyordu. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Çakır, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun olmuştu. Ardından 17 Nisan günü bayıltana kadar şiddet uyguladığı görüntüleri gündem olmuştu.

Çakır, 3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözlatına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın gizemli öllümü sonrası ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay tüm detayları ile ele alındı. Fakat Uygun'un annesi Gülay Uygun'un 20 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine gözler Müge anlıya çevrilmişti. Anlı, bir süre Aleyna Çakır olayını işlemeyeceğini belirtti.

ALEYNA ÇAKIR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.