Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun
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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun

24.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:39

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kıza şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir yayın yaptı. Uygun, kendisine yönelik kötü yorumları yapanlara "Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü günlerce konuşulmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

"KUDURUN"

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

"ALEYNA BİR KERE VURDUĞUMDA BAYILDI"

Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BOŞ BİR ARSADA BULUNMUŞTU

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun
Haber Yorumları (22)
İMANSIZ ADAMIN: Tam bir anadolu çocuğu.
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SEBELEBETTİNSİNASİ: ALLAH BELANI VERSIN INSALLAH SEN GUDUR
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CASPER: Şeytanın vucut bulmus hali, şer akıyor suratından.
Cevap Yaz 2 28 Yayından Kaldır
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