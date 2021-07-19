Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen: "Adalet, adalet saraylarında yazılı olmasın"

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) babası Mehmet Esen, kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kızının mezarı başında, "Adalet, adalet saraylarında yazılı olmasın" diyerek adaletin yerine getirilmesini istedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) babası Mehmet Esen, kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kızının mezarı başında, "Adalet, adalet saraylarında yazılı olmasın" diyerek adaletin yerine getirilmesini istedi.

Kızının Kırşehir'in Kaman ilçesindeki mezarını ziyaret eden baba Mehmet Esen, adaletin yerine getirilmesini istedi. Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösteren baba Esen, "Adalet yerine gelsin, garibanların da adaleti olsun. Uyuşturucu madde kullanıyor, 5-6 ay cezaevinde kalıp çıkıyor. Adalete sahip çıkın. Zenginin adaleti var da biz fakirin adaleti yok mu?" dedi.

Yaşadığı sürecin sorumlularını Allah'a şikayet ettiğini söyleyen Esen, "Adalet, adalet saraylarındaki yazı olarak görülmesin. Uyuşturucu madde kullanımından cezaevine girdi. 5-6 ay cezaevinde kaldı. Yarın gidecek babası ile bayram geçirecek. Benim çocuğumu öldürsün, ben kızımın mezarı başında ağlayım, onlar ise gezsin" diye konuştu.

Uyuşturucu kullandığı görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

(Vahit Aldı - Enderhan Öz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı