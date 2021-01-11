Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Uygun'dan DNA örneği alındığı, Aleyna Çakır'ın tırnak aralarında ve vajinal sürüntüsünden elde edilen DNA bulguları ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızarken, konu Türkiye'nin gündemi haline gelmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, o tarihten bu yana olayın baş şüphelisi olarak gösterildi. Dün uyuşturucu içerken çektiği video sosyal medyada yayılınca ekipler Ümitcan Uygun için harekete geçti.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümitcan Uygun, ifadesinde görüntülerin 3 yıl öncesinde uyuşturucu kullanırken çekildiği kabul etti. Narkotik ekipleri bunun üzerine görüntüye yansıyan evde arama yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Emniyette ifadesi alınan baba Uygun serbest bırakılırken, Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

ALEYNA ÇAKIR SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Sabah'ın haberine göre Ümitcan Uygun'un gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan örneklerinin alındığı, aynı zamanda da Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturması kapsamında DNA örneklerinin alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti. Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örnekleri ile Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak soruşturma buna göre devam edecek.