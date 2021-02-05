Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım

Aleyna Çakır'ın cansız bedeninden çıkan sperm örneklerinin Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinleştiği gün Ümitcan'ın babası Durak Uygun, sosyal medya hesabından kredi kooperatifi başkanlığı için oy istemesi hayrete düşürdü.

Aleyna Çakır'ın ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğu tespit edilmişti. Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı olan Durak Uygun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Bilimum Kunduracılar Kredi Kooperatifi'ne aday olduğunu duyurdu. DNA teyidi geldikten bir saat sonra baba Uygun'un kredi kooperatif seçimleri için sosyal medyadan oy istemesi görenleri hayrete düşürdü.