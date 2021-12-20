Aleyhlerinde ifade veren genci kaçırıp, işkence yaptılar

ADANA'da, A.Ç. (22), polise aleyhlerinde ifade verdiği için Mehmet Tunç (28), Umut Çiçek (22) ile kardeşi Ahmet Çiçek (19) tarafından kaçırıldı. Şüpheliler, bir ofise götürdükleri A.Ç.'yi saatlerce dövüp, vücuduna elektrik verdi. A.Ç.'yi, cep telefonu ve parasını gasbettikten sonra çıplak halde evine bırakan şüphelilerden Tunç, apartman dairesindeki banyonun tavan arasında saklanırken, Çiçek kardeşler ise ofiste yakalandı.

Olay, 11 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç., yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, A.Ç.'yi Seyhan ilçesindeki bir ofise götürüp saatlerce dövdükten sonra elektrik vererek işkence etti. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını da gasbettikleri A.Ç.'yi sabaha karşı çıplak halde evinin önüne bıraktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.Ç.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.