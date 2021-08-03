Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİMuğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava aracı ile görüntüledi.