Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)
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Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)

Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİMuğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava aracı ile görüntüledi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava aracı ile görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerde yangının, geniş dağlık arazideki ormanların çeşitli noktalarında devam ettiği görüldü.

Davut CAN/ MARMARİS (Muğla),


Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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