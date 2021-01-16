Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı

16.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:11
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir oto kaporta ve boya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan 'Bolka' adlı köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir oto kaporta ve boya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan 'Bolka' adlı köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan 2 araç tamamen, bir araç ise kısmen yandı.

Manavgat Sanayi Sitesi 2047 Sokak'ta bulunan bir oto kaporta ve boya dükkanında dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Durumu öğrenip gelen iş yeri çalışanları, içeride bir köpek olduğunu söyledi. Yapılan çalışmayla üst katta bir yere saklandığı belirlenen 'Bolka' adlı köpek, bulunarak kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlenen 'Bolka' sahibinin yanında  bir an olsun ayrılmadı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri ile içerisinde bulunan 2 araç kullanılmaz hale geldi, 1 araçta ise kısmi zarar oluştu. Yangının iş yerinin yanında bulunan yığma çöpten çıktığı ve daha sonra dükkana sıçradığı belirtildi. KÖPEĞİNE BİR ŞEY OLMADIĞI İÇİN ŞÜKRETTİİş yeri ortaklarından adının Yunus olduğu belirtilen kişi, iş yeri ve içerisindeki araçların zarar gördüğünü, ancak köpeği Bolka'ya bir şey olmadığı için şükrettiğini belirtti.

Bazı kişiler, kendi iş yerlerinin yandığını düşünerek sanayiye geldiklerini, başka bir iş yerinde yangın olduğunu fark edip itfaiyeye haber verdiklerini kaydetti.


Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Hulusi Akar İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:12:47. #1.15#
title