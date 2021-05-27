Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında?

Türk siyasetçilerinden olan Alev Coşkun son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk siyasetçilerinden olan Alev Coşkun son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALEV COŞKUN KİMDİR?

Alev Coşkun 1935 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Türk siyasetçidir.

İzmir Atatürk Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. New York Üniversitesi'nde siyâsî ilimler konusunda master, kamu yönetimi konusunda doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961), TBMM 1961 Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, 4.(XV) ve 5.(XVI) dönem İzmir milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

Cumhuriyet Vakfı

Alev Coşkun, 1992 yılı Nisan ayında, İlhan Selçuk'un daveti üzerine Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Cumhuriyet Yayıncılık A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna seçildi. Çok kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve bu görevi 2006 yılına kadar kesintisiz sürdü. Aynı tarihte Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nın Başkan Vekilliğine getirildi.

Cumhuriyet Vakfı'nın 18 Şubat 2014 tarihli yönetim kurulu seçimi ile yönetimden ayrılmış ancak toplantının usulsüz yapıldığı iddiasıyla yönetim kurulunun diğer üyeleri Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu ve Mustafa Balbay ile beraber seçimin iptali için dava açmıştır. Mahkeme, üç yıl sonra seçimde alınan kararların iptaline karar vermiştir. Böylece o tarihteki yönetim toplanmış ve Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na tekrar seçilmiştir.

Kitapları

Hasan Ali Yücel-Cumhuriyet Kitapları

Kuvayı Milliye'nin Kuruluşu-Cumhuriyet Kitapları

Tarihi Unutmamak-Cumhuriyet Kitapları

Yeni Mandacılar-Cumhuriyet Kitapları

Anayasayla Sivil Darbe-Cumhuriyet Kitapları

Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol-Tekin Yayınevi

Sepetteki Laleler-Çağdaş Yayınları

Küresel Kriz-Cumhuriyet Kitapları

Devrimin İlk Karşıtları-Cumhuriyet Kitapları

Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ay-Cumhuriyet Kitapları

Ödemiş'ten Zirveye Tırmananlar

Liberal Ekonominin Çöküşü-Ulusal Ekonominin Yükselişi

Asker İnönü

Diplomat İnönü-Lozan

ALEV COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

Alev Coşkun, 1935 doğumlu olup86 yaşındadır.