Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Alev Alev 27. bölüm izle

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ALEV ALEV 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 28. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Alev Alev 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Alev Alev 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Alev Alev 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Alev Alev 28. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ALEV ALEV 27. BÖLÜM FRAGMANI



ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

Oyuncular

• Cemre: Demet Evgar

• Çiçek: Hazar Ergüçlü

• Rüya: Dilan Çiçek Deniz

• Çelebi: Cem Bender

• Ozan: Berkay Ateş

• Ömer: Cihangir Ceyhan

• İskender: Berker Güven

• Ali: Toprakcan Adıgüzel

• Bülent: Cem Sürgit

• Korkut: Yiğit Sertdemir

• Tomris: Zuhal Olcay

• Hanım: Veda Yurtsever