Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 28. bölüm full izle! Alev Alev Final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin kamera karşısında açıklama yaptığı sahnede tüm kadınlara seslenişi dikkat çekiyor. Desteğe ihtiyacı olan kadınların her zaman yanında olduğunu ifade eden Cemre'nin sözleri herkese umut ışığı oluyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 27. Bölümünde Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

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