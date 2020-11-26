Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

26.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:00

Aksiyon-dram türü olarak televizyon ekranlarına yeni katılan dizi Alev Alev, ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ayrıntılarını sizler için derledik. Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev hangi gün? Alev Alev 3. bölüm tek parça izle, Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

Show TV'de her Perşembe saat 20:00'de yayınlanacak. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi heyecanla bekleniyor.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender'i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender'in en büyük düşmanı Ömer'dir. Umutları küle dönen Çiçek'in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

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ALEV ALEV 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 4. BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV 4. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev 3. bölüm izle | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev 3. bölüm izle | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev 3. bölüm izle | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Cemre

Hazar Ergüçlü, Çiçek

Dilan Çiçek Deniz, Rüya

Cem Bender, Çelebi

Berkay Ateş, Ozan

Cihangir Ceyhan, Ömer

Berker Güven, İskender

Zuhal Olcay, Tomris

Toprak Can Adıgüzel, Ali

Fatih Çetintaş, Taner

Batuhan Büke, Balkan

Yiğit Sertdemir, Başkomiser

Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 4. bölüm fragmanı, fotoğrafları | Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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