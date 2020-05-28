Alev alev yanan ağıl küle döndü
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Alev alev yanan ağıl küle döndü

Alev alev yanan ağıl küle döndü Haberi yakınlarından aldı alev alev yanan ağılını çaresizlik içinde seyretti Üç yılda bir kez evi, iki kez ağılı yanan adam: " Uyuşturucuya alıştırılan oğlumu kurtarmak için birileriyle problem yaşadım " Antalya'da içinde koyunların bulunmadığı ağıl alev alev yandı.

28.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:06

Alev alev yanan ağıl küle döndü

Haberi yakınlarından aldı alev alev yanan ağılını çaresizlik içinde seyretti

Üç yılda bir kez evi, iki kez ağılı yanan adam:

" Uyuşturucuya alıştırılan oğlumu kurtarmak için birileriyle problem yaşadım "

ANTALYA - Antalya'da içinde koyunların bulunmadığı ağıl alev alev yandı. Ağılın sahibi İbrahim Arı son üç yıl içinde evinin bir kez ağılının ise iki kez yandığını belirterek "Kimse ile bir alıp veremediğim yok. Sadece oğlum uyuşturucuya alıştırılmıştı. Onu bu illetten kurtarabilmek için bazı kişilerle problem yaşadım. Oğlum şu an Antalya'ya tedaviye gidip geliyor. " dedi. Yangın haberini bir yakınından alan Arı, ağılının yanışını çaresizlik içinde izledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç mahallesi Kökleme mevkiinde bulunan hayvan ağılında çıkan yangın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, 2 bölümden oluşan ağılın bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sülek Mahallesinden İbrahim Arı isimli şahsa ait olduğu belirlenen ağılın, 2017 yılında da aynı şekilde yandığı, ayrıca Arı'nın Sülek yaylasında bulunan yayla evinin de geçen yıl yandığı bildirildi. Yangını bir yakınının telefon açması sonucunda öğrenen ve ağılına gelen İbrahim Arı, ağılının yanıp kül olmasını izlemekten başka bir şey yapamadı. Tamamı ahşap olan ağıl kısa sürede yanıp kül olurken, itfaiye ekipleri, yangın ağılın diğer bölümüne sıçramadan söndürdü.

"3 yılda iki kez ağılım bir kez de yayla evim yandı"

2012 yılından beri Kızılğaç'ta ağılı olduğunu ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Arı, "Kimse ile bir alıp veremediğim yok. Sadece oğlum uyuşturucuya alıştırılmıştı. Onu bu illetten kurtarabilmek için mahallemdeki bazı kişilerle problem yaşadım. Oğlum şu an Antalya'ya tedaviye gidip geliyor. Oğlumla uğraştığım süreçte 2017 yılında ağılık yakıldı. 2018 yılında da yayla evim yakıldı. Bu gece yine ağılım yakıldı. Gözlerimle görmediğim için şu yakmıştır diye kimseyi suçlayamıyorum. Allah onların ocağına da ateş düşürsün" dedi.

Alev alev yanan ağıl küle döndü

Kaynak: İHA

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