Alev Alev hangi gün? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Aksiyon-dram türü olarak televizyon ekranlarına yeni katılan dizi Alev Alev, ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alev Alev hangi gün? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev son bölüm fragmanı!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 8. Bölümünde; Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer. Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

ALEV ALEV 8. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Keyifli anların ekranlara geldiği tanıtımda Rüya'nın Ömer'i yemeğe götürmesi dikkat çekerken bu tatlı sürprizle ikili eğlenceli anlar yaşıyor. Ozan'ın ise Cemre'ye iltifat etmesinin ardından yaşadığı zor dakikalar yüzleri güldürüyor.

Çiçek ile Ali'nin yüreklere dokunan yüzleşmesinin ekrana geldiği tanıtımda Bülent'ten gerçeği duyan Çelebi, İskender'e hesap sorarak gerilimi artırıyor. Çelebi'nin açığını bulan Cemre ve Ozan harekete geçerken, Cemre'nin şoke olmuş hali ne gördüğü sorusunu akıllara getiriyor.

Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya ile Ömer'in baş başa yemek yediği keyifli dakikaların ekrana geldiği tanıtımda Ömer'in sözleri üzerine ikilinin yakınlaştığı anlar heyecanla bekleniyor.

ALEV ALEV 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.