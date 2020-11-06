Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
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Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı

06.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 06.11.2020 08:41
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı

Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı iddialı dizi Alev Alev dün akşam 1. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki oyuncuların başarısı ve yangın sahnesi Twitter'da gündem oldu.

Dizi için bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı oldu.

GERÇEK YANGIN SAHNESİ İÇİN 2 AY ÇALIŞTILAR

Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı.

Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı

UZMAN İSİMLERDEN BİLGİ ALINDI

Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.

Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın paylaştığı dizi kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Yangın sahnesiyle herkesi ekrana kilitleyen dizi için Twitter'da da binlerce paylaşım yapıldı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı

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