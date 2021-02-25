Alev Alev "Çelebi" kimdir, gerçek adı ne? Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında ve nereli? Cem Bender film ve dizileri!

Perşembe akşamları ekranlara gelen Alev Alev dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla büyük ilgi çekmektedir. Alev Alev dizisi Cemre'nin kocası Çelebi, dizinin en ilgi gören karakterlerinden biridir. Peki, Alev Alev "Çelebi" kimdir, gerçek adı ne? Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında ve nereli? Cem Bender hangi film ve dizilerde rol aldı?

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Alev Alev dizisinde Cemre ve Çelebi çifti yine çok konuşuldu. Demet Evgar'ın canlandırdığı Cemre karakteri ve Cem Bender'in canlandırdığı Çelebi karakteri, yine tansiyonları yükseltti. Peki, Peki, Alev Alev Çelebi kimdir? Alev Alev'in Çelebi'si Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında ve nereli? İşte tüm cevaplar!

CEM BENDER KİMDİR?

Cem Bender, 1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

Cem Bender, 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylığı bulunuyor.

Cem Bender, Show Tv ekranlarında yayınlanan olan 'Alev Alev' dizisinin kadrosunda yer alıyor. 1990 yılında sinema ile tanışan oyuncu, Berdel filminde Mahmut karakterini canlandırdı. Daha sonra Sultan Makamı, Arapsaçı, Seher Vakti, Esir Kalpler, Rüya Gibi, Saklı Yüzler, Kara Yılan, Güz Sancısı, Güldünya, Labirent, Muhteşem Yüzyıl, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Sessiz, Çıplak Gerçek, Senin Hikayen, Kurt Seyit ve Şura Gülperi gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Rol aldığı yapımlar

Sultan Makamı,

Seher Vakti,

Saklı Yüzler,

Güz Sancısı,

Evdeki Yabancılar,

Kurt Seyit ve Şura