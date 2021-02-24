Alev Alev 16. bölüm fragmanı izle! Show TV Alev Alev 15. bölüm full izle!

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

ALEV ALEV 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!