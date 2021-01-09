Alessandra Ambrosio şimdi de ülkesinde yazın keyfini çıkarıyor

ÖNCE MIAMI SONRA BREZİLYA Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden en az etkilenen kişilerden biri de ünlü model Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarında hemen hemen her gün, yaşadığı Miami'de plajda görüntülenen 39 yaşındaki Ambrosio, bir süredir de memleketi Brezilya'da.

ÖNCE MIAMI SONRA BREZİLYA Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden en az etkilenen kişilerden biri de ünlü model Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarında hemen hemen her gün, yaşadığı Miami'de plajda görüntülenen 39 yaşındaki Ambrosio, bir süredir de memleketi Brezilya'da.

HEM AİLESİYLE HASRET GİDERİYOR, HEM ÇEKİM YAPIYOR Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasının nedeni sadece tatil yapmak değil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da işlerini yapıyor. Yıllarca ünlü giyim firması Victoria's Secret'ın tanıtım yüzü olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasını kurdu. İki çocuk annesi model şimdi de Brezilya'da kendi markasının tanıtımı için model arkadaşlarıyla birlikte neredeyse bütün gününü kamera karşısında geçiriyor.

BÜTÜN GÜN ÇEKİM YAPTILARAmbrosio, önceki gün de kendisine eşlik eden modellerle birlikte Brezilya'da Florianopolis'te plajdaydı. Bikini, tunik gibi plaj giyimi ve plaj aksesuarlarının tanıtımı için poz veren Ambrosio'nun çocukları da o sıralarda yanındaydı. Ünlü model ve arkadaşları çekim bittikten sonra eşyalarını toplayıp evlerinin yolunu tuttu.

İKİ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ, YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ MELEKLERİNDEN Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrıldıktan sonra kariyerine kendi başına devam etti. Son olarak da kendi tasarımlarından oluşan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladı.

Kaynak: Hürriyet