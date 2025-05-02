ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

2025 ALES/1 oturumuna katılan binlerce adayın gözü ALES sonuçları üzerinde. Akademik kariyer hedefi doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapmayı planlayan adaylar, sınavdan aldıkları puanları merakla bekliyor. ALES sonuçları, Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak ve adaylar, sınav performanslarına ilişkin detaylara yine aynı platformdan ulaşabilecek. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman aktif hale gelecek? ALES/1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte, ALES sınavına ilişkin merak edilenler…

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/1 oturumuna katılan binlerce aday için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, ALES sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 ALES sonuçları açıklandı mı

ALES SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla ÖSYM'nin resmi web adresinden adayların erişimine sunuldu. ALES sonuçları sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Adaylar sonuç ekranı üzerinden doğru-yanlış sayıları, standart puanlar ve başarı sıralamasına ulaşabilecek.

Yüksek lisans ve doktora başvuruları için büyük önem taşıyan ALES sonuçları, adayların akademik kariyer planlamalarında belirleyici bir rol üstleniyor. ALES sonuçları, açıklandığı andan itibaren 5 yıl geçerli olacak şekilde sistemde kayıt altına alınıyor. İşte, 2025 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı…