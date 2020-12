Alerji nedir? Alerjik olmak ne demek? TDK'ya göre alerji nasıl yazılır, ne anlama geliyor? Alerji çeşitleri nelerdir?

Alerji 'Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki.' anlamına gelmektedir. Peki alerji çeşitleri nedir? Alerjik olmak ne demektir? Tüm detaylar haberimizde.

ALERJİ NEDİR?

Alerji, vücudun, aslında zararlı olmayan bazı maddelerden veya hava şartlarından etkilenmesi ya da psikolojik etkenler sonucu bazı maddelere aşırı reaksiyon göstermesidir.

Normalde vücudu koruyan bağışıklık sistemi, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım çevresel antijenlere (alerjen) karşı da aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara "alerji" adı verilir. Alerjik reaksiyonlar tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere "alerjen" denir. Bu maddeler solunum yolu ile alınabildiği gibi, ciltten temas ya da yiyecek şeklinde ağızdan da alınabilir. Bu maddeler alerjik reaksiyon gelişebilmesi için vücuda daha önceden girmiş olmaları gerekir. Yani vücudun bağışıklık sisteminin bu maddeyle daha önce karşılaşması ve bunlara duyarlı hale gelmesi gerekir. Daha sonraki karşılaşmalarda çok hızlı bir şekilde reaksiyonlar gelişir. Reaksiyon gelişiminden de vücuttaki mast hücrelerinin alerjenler aracılığı ile parçalanması ve içinden "histamin" denilen maddenin çıkması sorumludur. Aşağıda özellikle solunum yolu ile alınan ve en sık karşılaşılan alerjenler verilmiştir.

Alerji belirtileri kaşıntı, kurdeşen ya da astım, alerjik rinit (saman nezlesi) belirtileri, hapşırma, burun akıntısı, burun ve genizde kaşıntı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı olarak görülebilir. Kişi, eğer bazı maddelerle temasından dolayı alerji oluyorsa, o maddenin uzaklaştırılması ile sorun çözümlenmiş olur.

İmmün (bağışıklık) sistem, yabancı maddelerle karşılaştığında onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından yabancı maddelere (antijenlere) karşı antikorlar üreterek yanıtını hazırlar. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle daha önceden hazırlanmış yanıt başlar. Bu nedenle örneğin, saman nezlesi olan bir kişi her yıl polenlerle karşılaşınca immun sistemdeki bu özellik sebebiyle hemen reaksiyon gösterir.

ALERJİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Alerjik rinit Alerjik astım Alerjik dermatit Alerjik konjonktivit

TDK'YA GÖRE ALERJİ NEDİR? NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan (allergie) geçen kelimenin doğru yazılışı 'Alerji' demektir. TDK'ya göre anlamı "Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki." demektir. Alerji'nin 2. anlamı ise "Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık." demektir.

ALERJİK NE DEMEKTİR?

TDK'ya göre alerjik kelimesi "Alerji ile ilgili olan." anlamına gelmektedir. Genel alerjiklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GENEL ALERJİKLER

Bitkiler ve polenleri:

- çavdar

- yulaf

- çayır otu

- Huş ağaçları

- Isırgan otu

- küf sporları

İlaçlar:

- penisilinler

- sülfonamidler

- salisilatlar

- lokal anestezikler

Yiyecekler:

- fındık

- susam

- çikolata

- deniz ürünleri

- yumurta

- bezelyeler, fasulyeler, fıstıklar, soya fasulyesi ve diğer baklagiller

Et ve et ürünleri köfte vs.:

- soya

- süt

- buğday

- mısır ya da darı

Böcek ısırıkları:

- arı sokması

- yaban arısı

- akrep vb. hayvanlar

Hayvansal ürünler:

- hayvan kılı

- hamamböceği

- akarlar

Diğer:

- Lateks

- Sigara dumanı