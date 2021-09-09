Son dakika haberleri... Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada -Esenyurt'ta Togolu gencin ölmeden önceki son anları kamerada Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu şahısla çıkan kavgada bıçaklanan Togolu genç, hayatını kaybetti.

Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada

-Esenyurt'ta Togolu gencin ölmeden önceki son anları kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu şahısla çıkan kavgada bıçaklanan Togolu genç, hayatını kaybetti. Kan kaybeden gencin son anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Kıraç Yenimahalle mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiden telefon alan Togolu Romeo E., telefonun bozuk çıkması üzerine satın aldığı kişi ile irtibata geçti. Akşam saatlerinde tekrar buluşan şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Telefonu verdiği iddia edilen şahıs tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.'yi göğsünden bıçakladı. Bıçaklanmanın etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı. Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Aşırı kan kaybeden gencin son anları güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Togolu genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen Romeo E. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis ekipleri ise çalışma başlattı. Togolu gencin son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli